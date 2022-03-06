المريخ السوداني يحيي آمال الأهلي المصري في دوري الأبطال بهدف عكسي

المصدر: رويترز

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فرط الأهلي حامل اللقب في تقدمه بهدفين واحتاج إلى هدف عكسي ليفوز 3-2 على ضيفه المريخ السوداني ويحيي آماله في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمس السبت.

وتقدم الأهلي بهدفي محمد شريف في الدقيقتين الثانية و34 وبدا في طريقه لفوز سهل لكن الفريق السوداني رفض الاستسلام.

وقلص النيجيري توني إدجوماريجوي الفارق قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول وأكمل السماني سعيد الدين صحوة المريخ في الدقيقة 69.

لكن بعد ذلك بسبع دقائق هز مصطفى خرشوم شباكه بالخطأ ليمنح الأهلي فوزه الأول في المجموعة.

ورفع الأهلي رصيده إلى أربع نقاط من ثلاث مباريات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى مثل المريخ.

ويتصدر صن داونز الجنوب أفريقي الترتيب بسبع نقاط فيما يتذيل الهلال السوداني المجموعة بنقطة واحدة.

وبدا الأهلي عازما على تعويض خسارته المفاجئة 1-صفر أمام صن داونز في القاهرة الأسبوع الماضي والحفاظ على آماله في البطولة.

وأرسل الجنوب أفريقي بيرسي تاو تمريرة رائعة إلى شريف الذي سددها بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة لمرمى منجد أبو زيد.

وتحسن أداء المريخ وسدد عماد الدين صلاح ومحمد الرشيد كرتين بجوار المرمى.

ومرر أحمد عبد القادر كرة إلى شريف ليضيف الهدف الثاني من مدى قريب.

وأهدر شريف فرصة إكمال الثلاثية قبل خمس دقائق من الاستراحة عندما حول تمريرة محمد هاني العرضية ليبعدها الحارس أبو زيد.

ومن هجمة سريعة انطلق رمضان عجب داخل منطقة جزاء الأهلي واستغل تباطأ الثنائي رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخروج الحارس محمد الشناوي ليمرر الكرة إلى إدجوماريجوي الذي قلص الفارق.

وواصل المريخ محاولاته في الشوط الثاني لكن بدون خطورة على مرمى الأهلي.

وانطلق شريف داخل منطقة الجزاء وطالب بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من حمزة داوود مدافع المريخ لكن الحكم تجاهل الأمر.

وأرسل صلاح تمريرة رائعة إلى سعد الدين الذي استغل سوء دفاع الأهلي ليدرك التعادل للمريخ.

وهتفت جماهير الأهلي لفريقها بعد تأزم موقفه إذ أن أي نتيجة أخرى سوى الفوز ربما تزيد صعوبة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في آخر موسمين.

وتبادل عمرو السولية تمرير الكرة مع محمد مجدي (قفشة) وانطلق داخل منطقة الجزاء وحاول تمريرها إلى شريف لكنها اصطدمت بقدم خرشوم إلى داخل المرمى.

وسيحاول المريخ، الذي يخوض مباراته على أرضه في القاهرة لعدم مطابقة ملعبه في السودان للمواصفات الفنية للاتحاد الأفريقي، التعويض عندما يحل ضيفا على غريمه المحلي الهلال الأسبوع المقبل بينما يخرج الأهلي لمواجهة صن داونز في جنوب أفريقيا.

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