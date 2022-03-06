الشباب ينتزع وصافة الدوري السعودي من النصر

المصدر: رويترز

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صعد الشباب للمركز الثاني بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بفوزه الكبير 4-صفر على الباطن أمس السبت.

واستغل الشباب الهزيمة الثقيلة للنصر 4-صفر من الهلال أول أمس الجمعة ليرتقي للمركز الثاني بفارق ثماني نقاط خلف الاتحاد المتصدر الذي تتبقى له مباراة.

ويملك الشباب 46 نقطة مقابل 44 للنصر و40 نقطة للهلال حامل اللقب الذي تتبقى له ثلاث مباريات.

جاء الهدف الأول بعد دقيقتين فقط من صفارة البداية بعمل جماعي رائع وتمريرتين بالكعب قبل أن يسدد تركي العمار كرة منخفضة في الشباك.

وسجل عبد العزيز العلاوي بالخطأ في مرماه ليضاعف الشباب تقدمه في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني أضاف باولينيو الهدف الثالث بعد اختراق للدفاع فيما اختتم الأرجنتيني إيفر بانيجا الرباعية من ركلة جزاء.

ويبقى الباطن في المركز قبل الأخير ولديه 22 نقطة.

وفي وقت سابق سجل المهاجم البرتغالي إيدر هدفا ليقود الرائد للفوز 1-صفر على الفيحاء.

وحول إيدر، صاحب هدف تتويج البرتغال ببطولة أوروبا 2016، تمريرة عرضية برأسه إلى الشباك في الدقيقة 21 ليمنح فريقه أول انتصار في سبع مباريات بالمسابقة.

ويحتل الرائد المركز السابع برصيد 29 نقطة متقدما بنقطتين على الفيحاء التاسع في الترتيب.

وتغلب الفيصلي 1-صفر على الحزم متذيل الترتيب.

سجل الأسترالي مارتن بويل الهدف الوحيد بعد أن أفلت من الرقابة خلال هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 18.

وبهذا الانتصار خرج الفيصلي من منطقة الهبوط بفارق نقطة واحدة بينما خسر الحزم للمرة 15 ويبقى في المركز الأخير ولديه 14 نقطة.

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