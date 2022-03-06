الوداد يعود للانتصارات على حساب المحمدية ويعزّز صدارته للدوري المغربي

المصدر: رويترز

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استعاد الوداد البيضاوي حامل اللقب الانتصارات بتغلبه 2-1 على شباب المحمدية، ليعزز صدارته لدوري المحترفين المغربي لكرة القدم أمس السبت.

وأهدر الوداد نقاطا في آخر مباراتين بالتعادل مع يوسفية برشيد وخسارة صادمة من حسنية أغادير.

ورفع الوداد رصيده إلى 43 نقطة من 20 مباراة بفارق ست نقاط عن مطارده وغريمه الرجاء الذي سيلعب اليوم أمام نهضة بركان.

وفي حضور أكثر من 40 ألف مشجع افتتح الوداد التسجيل في الدقيقة 62 عبر رضا الجعدي.

وعزز البديل الليبي مؤيد اللافي تفوق أصحاب الضيافة بعد عشر دقائق بمتابعة لتمريرة عرضية من الظهير الأيمن أيوب العملود.

وقلص الزوار الفارق في الدقيقة 85 بتسديدة رائعة للبديل الكاميروني آلان أكونو من خارج منطقة الجزاء.

ويحتل شباب المحمدية المركز التاسع ولديه 26 نقطة.

وأمس كذلك، فاز الفتح الرباطي 2-1 على جاره الجيش الملكي ليتساوى معه في صراع المربع الذهبي.

وهذا الفوز السادس في آخر ثماني مباريات، ليرتقي الفتح إلى المركز الخامس برصيد 28 نقطة وهو نفس رصيد الجيش الملكي صاحب المركز الرابع الذي تعرض للهزيمة الثالثة في آخر أربع مباريات.

تقدم الفتح الرباطي في الدقيقة 38 عبر المهاجم رضا هجهوج بتسديدة بين ساقي الحارس محمد باعيو.

وعزز البديل أيوب نناح تقدم الفتح في الدقيقة 84 بعد خطأ دفاعي.

وقلص الجيش الملكي الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة البديل عبد الإله عميمي التي غيرت اتجاهها.

وتعادل مولودية وجدة بدون أهداف مع ضيفه حسنية أغادير.

وأهدر مولودية وجدة ركلة جزاء في الدقيقة 80 حين تصدى الحارس المهدي بن عبيد لركلة القائد عبد الله خفيفي.

ويحتل حسنية أغادير المركز العاشر برصيد 23 نقطة متقدما بنقطتين على مولودية وجدة صاحب المركز 14 بين 16 فريقا بالمسابقة.

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