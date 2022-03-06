مولودية العاصمة يقفز لوصافة الدوري الجزائري

المصدر: د ب أ

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انفرد مولودية الجزائر مؤقتا بوصافة الدوري الجزائري لكرة القدم عقب فوزه على مضيفه وداد تلمسان 2 / صفر، أمس السبت، في المرحلة العشرين من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز أول لأولمبي المدية بعد 12 خسارة متتالية، بعد انتصاره على مضيفه مولودية وهران 1/صفر، وتعادل هلال شلغوم العيد مع أمل الأربعاء 1/1 وسريع غليزان مع اتحاد بسكرة بذات النتيجة وتعادل اتحاد الجزائر وشبيبة الساورة سلبيا.

وسجل هدفي مولودية الجزائر جوزيف إيسو في الدقيقة 67 وسامي فريوي في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

ورفع مولودية الجزائر رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف شباب بلوزداد المتصدر، وتوقف رصيد وداد تلسمان عند عشر نقاط في المركز الثامن عشر الأخير.

وبعد 12 خسارة متتالية، تمكن أولمبي المدية من العودة لطريق الانتصارات بفوزه على مولودية وهران بهدف نظيف سجله أحمد قعقع، في الدقيقة 21.

والفوز هو الأول لأولمبي المدية منذ الثالث من ديسمبر 2021، عندما تغلب على مضيفه وداد تلمسان 2/ صفر في الجولة السادسة.

ورفع أولمبي المدية رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر، فيما تجمد رصيد مولودية وهران عند 22 نقطة في المركز الثاني عشر.

والتحق اتحاد بسكرة بشبيبة الساورة وشبيبة القبائل في المركز الخامس برصيد 32 نقطة، بعد تعادله 1/1 أمام سريع غليزان صاحب المركز قبل الأخير بـ15 نقطة.

تقدم عادل لخضاري، للزوار في الدقيقة 15، وأدرك إبراهيم سي عمار، التعادل لأصحاب الديار في الدقيقة 33.

وفي مباراة أخرى، فرض أمل الأربعاء، التاسع، التعادل 1/1 على مضيفه هلال شلغوم العيد، صاحب المركز الرابع عشر.

سجل أحمد خالدي، هدف السبق لهلال شلغوم العيد في الدقيقة 57، غير إن مهدي بوباكور، نجح في تعديل النتيجة لأمل الاربعاء بعد عشر دقائق.

وحسم التعادل السلبي القمة التي جمعت اتحاد الجزائر بضيفه شبيبة الساورة.

ورفع اتحاد الجزائر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث متأخرا بـ 5 نقاط عن شباب بلوزداد المتصدر، ونقطتين عن مولودية الجزائر الوصيف، بينما التحق شبيبة الساورة بنادي أثلتيك بارادو في المركز الرابع ولهما 33 نقطة.

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