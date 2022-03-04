بلوزداد يعزّز صدارته للدوري الجزائر بفوز متأخر خارج الديار

المصدر: د ب أ

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قلب شباب بلوزداد المتصدر وحامل اللقب تأخره بهدف إلى فوز 2 / 1، على مضيفه شباب قسنطينة أمس الخميس، بالجولة الـ 19 لمسابقة الدوري الجزائري لكرة القدم.

وارتفع رصيد بلوزداد إلى 39 نقطة متقدما بست نقاط عن اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر ونادي أتليتك بارادو ملاحقيه المباشرين، علما بأنه يملك مباراة مؤجلة سيلعبها لاحقا أمام مولودية الجزائر. بينما توقف رصيد شباب قسنطينة عند 29 نقطة في المركز التاسع.

تقدم سمير عيبود، لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ15. وسنحت لشباب قسنطينة فرصة مضاعفة النتيجة، لكن مارسيلن كوكبو، أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 49.

بالمقابل نجح خير الدين مرزوقي، في تعديل النتيجة لشباب بلوزداد في الدقيقة 73، وأضاف محمد إسلام بلخير، الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب البديل عن الضائع من ركلة جزاء، مهديا فوزا غاليا لفريقه.

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