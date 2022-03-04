الهلال يكتسح النصر برباعية في "ديربي الرياض"

المصدر: د ب أ

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اكتسح الهلال مضيفه النصر 4 / صفر، أمس الخميس، ضمن منافسات المرحلة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وكرر الهلال تفوقه على منافسه، بعد أن تغلب عليه 2 / 1 في دور الثمانية بكأس خادم الحرمين الشريفين في فبراير الماضي، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بفارق أربع نقاط خلف النصر صاحب المركز الثاني.

وتقدم الهلال في الدقيقة 17 عن طريق ماتيوس بيريرا، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 33 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 75 سجل أوديون إيجالو الهدف الرابع للهلال.

وشهدت المباراة طرد فوينيس موري لاعب النصر في الدقيقة 63، بعد تدخل قوي على قدم موسى ماريجا لاعب الهلال.



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