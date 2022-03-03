الاتحاد يعزز صدارته للدوري السعودي بالفوز على ضمك

المصدر: د ب أ

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عزز الاتحاد صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي)، بعد فوزه على ضمك 2 /1، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 23 من المسابقة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الترتيب بعد خوضه 22 مباراة، بفارق عشر نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني والذي يواجه الهلال في وقت لاحق من اليوم الخميس.

على الجانب الأخر تجمد رصيد ضمك عند 36 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم الاتحاد عن طريق فهد المولد في الدقيقة 75، فيما أضاف زميله عبد الرحمن العبود الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل إيمليو زيلايا هدف تقليص الفارق لضمك من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة طرد كل من عبد الرحمن العبود لاعب الاتحاد ومازن أبو شرارة لاعب ضمك في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

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