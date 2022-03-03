رئيس الأهلي المصري يحفز لاعبيه قبل مواجهة المريخ السوداني

المصدر: د ب أ

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حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي المصري على متابعة المران الرئيسي للفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا في القاهرة.

وذكر الموقع الرسمي للاهلي المصري اليوم الخميس، أن الخطيب حرص علي الاجتماع باللاعبين والجهاز الفني للتأكيد على الدعم الكامل والمساندة لهم في هذه المرحلة المهمة، من خوض المنافسات الكروية، على الصعيدين المحلي والقاري.

وأضاف الموقع أن الخطيب أكد علي ثقته الكاملة في كل عناصر المنظومة سواء كانوا لاعبين أو جهازا فنيا وإداريا وطبيا، وأن الجميع سوف يبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات النادي وجماهيره وأعضائه على كل المستويات.

وطالب الخطيب لاعبي الأهلي بعدم الالتفات إلى أية عثرات سابقة، والنظر دائمًا للأمام. مؤكدًا أنهم قادرون على تصويب كافة الأمور، لأنهم على درجة عالية من الكفاءة ويملكون القدرات البدنية والفنية، فضلًا عن جمهور كبير يدعمهم ويقف خلف ناديه.

ويسعى الأهلي لتحقيق انتصاره الأول في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي توج بها في النسختين الماضيتين، بعدما تعادل بدون أهداف مع مضيفه الهلال السوداني، قبل أن يتلقى خسارة مباغتة صفر / 1 أمام ضيفه ماميلودي صن داونز في أول مباراتين في مسيرته بدور المجموعات.

ويحتل الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة من لقائين، فيما يتربع صن داونز على الصدارة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، فيما يقبع الهلال في قاع الترتيب بنقطة وحيدة من 3 لقاءات أيضا.

ويلعب الأهلي مع المريخ، صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى للمجموعة، وذلك عقب مشاركة نادي القرن في أفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت بالإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي، وشهدت حصول الفريق الأحمر على المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه بالبطولة والثانية على التوالي.

يذكر أن الأهلي تغلب 4 / 1 على مضيفه فاركو أول أمس الثلاثاء في مباراته الأخيرة بالدوري المصري الممتاز، ليعود إلى صدارة جدول ترتيب البطولة، التي يطمح لاستعادة لقبها الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي الزمالك، ويكتسب قوة دفع لا بأس بها قبل لقائه الأفريقي المنتظر.



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