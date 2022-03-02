اتحاد العاصمة "يرفض" صدارة الدوري الجزائري

المصدر: رويترز

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أهدر اتحاد العاصمة فرصة تصدر دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم بعد خسارته 2-صفر أمام أمل الأربعاء أمس الثلاثاء.

وافتتح عمار عبد المالك أوكيل التسجيل لأمل الأربعاء في الدقيقة 42، وضاعف سيف الدين بلعريبي بعد خمس دقائق من الشوط الثاني.

وبقي اتحاد العاصمة في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 19 مباراة، بفارق ثلاث نقاط خلف شباب بلوزداد المتصدر الذي خاض 17 مباراة.

وقفز مولودية الجزائر إلى المركز الثالث، متساويا مع اتحاد العاصمة في رصيد 33 نقطة لكن من 18 مباراة، بعدما سجل سامي فريوي هدفين ليقوده للفوز 2-1 على نجم مقرة.

وعادل نجم مقرة النتيجة في الدقيقة 35 عن طريق رمضان حيتالة بعد خمس دقائق من افتتاح فريوي للتسجيل، قبل أن يسجل المهاجم هدف الانتصار في الدقيقة 72.

ويملك بارادو 33 نقطة أيضا من 19 مباراة في المركز الرابع بعدما اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع مولودية وهران صاحب المركز 12.

وغادر نصر حسين داي منطقة الهبوط بفوزه 2-1 على هلال شلغوم العيد بفضل ثنائية فارس عقون ومراد بن عياد ليضع حدا إلى ست هزائم متتالية.

ورفع نصر حسين داي رصيده بهذا الانتصار إلى 17 نقطة من 19 مباراة في المركز 14، متقدما بنقطة واحدة على هلال شلغوم العيد.

وواصل أولمبي المدية انهياره وتعرض لهزيمته 12 على التوالي في الدوري بخسارته 2-1 أمام جمعية أولمبي الشلف صاحب المركز العاشر الذي انتزع النقاط الثلاث بفضل هدف عبد العزيز ليث في الدقيقة قبل الأخيرة.

وتعادل وداد تلمسان متذيل الترتيب بدون أهداف مع سريع غليزان صاحب المركز قبل الأخير.

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