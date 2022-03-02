الرجاء يطارد الوداد على صدارة الدوري المغربي ويقلص الفارق لـ 3 نقاط

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قلص الرجاء البيضاوي الفارق مع غريمه التقليدي الوداد متصدر دوري المحترفين المغربي لكرة القدم إلى ثلاث نقاط فقط بعد فوزه 1-صفر على ضيفه المتعثر اتحاد طنجة أمس الثلاثاء.

ورفع الرجاء رصيده إلى 37 نقطة مستفيدا من تعادل الوداد، الذي يملك 40 نقطة من 19 مباراة، أمس سلبيا خارج أرضه مع يوسفية برشيد، بينما تعرض اتحاد طنجة للهزيمة الثالثة على التوالي ليحتل المركز 11 برصيد 21 نقطة.

ووجد الرجاء، الذي جلس مدربه الجديد رشيد الطاوسي في المدرجات إلى جانب أكثر من 40 ألف متفرج، صعوبة في فرض أسلوبه في ظل يقظة دفاع وحارس الضيوف.

وكاد زكريا الوردي أن يفتتح التسجيل للرجاء في الدقيقة 37 لكن تسديدته تصدى لها الحارس هشام المجهد.

ورد الفريق الزائر في آخر دقيقة من الشوط الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء للاعب الوسط نعمان أعراب تصدى لها الجزائري مرباح جايا حارس الوداد.

وانتظر الرجاء حتى الدقيقة 77 ليحرز هدف الفوز عن طريق البديل سفيان بن جديدة بعد تمريرة من حميد أحداد.

وأمس كذلك، فرض يوسفية برشيد التعادل بدون أهداف على ضيفه وجاره الوداد البيضاوي.

ورغم التعادل احتفظ الوداد بالصدارة فيما يحتل يوسفية برشيد المركز 12 برصيد 21 نقطة.

وسنحت أقرب فرصة لهز الشباك في الشوط الأول لبرشيد بعد ثماني دقائق من البداية بتسديدة من سفيان أزنابط لمست العارضة.

وتحسن أداء الوداد نسبيا في الشوط الثاني وضغط على صاحب الأرض في الثلث الأخير من الملعب لكن تسديدات أيمن الحسوني وجي تسومو تصدى لها الحارس صلاح الدين شهاب.

وأنهى يوسفية برشيد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد القائد عبد الفتاح ايت أحمد لحصوله على الإنذار الثاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز