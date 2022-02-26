النجم الساحلي يفرض التعادل السلبي على الترجي في قمة افريقية

المصدر: رويترز

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حافظ الترجي التونسي على صدارة المجموعة الثالثة في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا لكرة القدم رغم تعادله بدون أهداف مع ضيفه ومنافسه المحلي النجم الساحلي في استاد رادس اليوم السبت.

ورفع الترجي، بطل القارة أربع مرات اخرها عام 2019، رصيده إلى خمس نقاط من ثلاث مباريات متقدما بفارق نقطتين على النجم صاحب المركز الثاني الذي تعادل للمرة الثالثة على التوالي.

ويحتل شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بنقطتين قبل مواجهة جوانينج جالاكسي البوتسواني خارج أرضه في وقت لاحق اليوم.

وقال راضي الجعايدي مدرب الترجي عقب المباراة "سيطرنا على المباراة وصنعنا عدة فرص من على الأجناب والعمق. فعلنا كل ما في وسعنا لكن افتقدنا الفعالية بسبب التسرع وتألق حارس النجم الساحلي الذي انقذ مرماه من ثلاثة أهداف على الأقل.

"في الشوط الثاني ضغطنا بشكل أكبر بعد أن دفعنا بمهاجم لإضافي لكن المنافس غير من طريقة لعبه ودافع باستماتة".

واستحوذ الترجي المدعوم بجماهيره في مدرجات استاد رادس على الكرة لكن أول فرصة خطيرة أتيحت للنجم عندما أرسل إيهاب المساكني تمريرة عرضية إلى سليمان كوليبالي القادم من ساحل العاج سددها ضعيفة في يد الحارس معز بن شريفية في الدقيقة 17.

واقترب الترجي من التسجيل عندما أرسل الظهير الأيسر محمد أمين بن حميدة تمريرة عرضية كاد أن يضعها المدافع الجزائري حسين بن عيادة بضربة رأس بالخطأ في مرمى زميله الحارس علي الجمل في الدقيقة 23.

وردت عارضة النجم الساحلي تسديدة محمد علي بن رمضان من ركلة حرة في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني ضغط الترجي بقوة على منافسه وصنع عدة فرص للتسجيل لكن هجومه افتقد للفاعلية.

وتصدى الجمل حارس النجم الساحلي لمحاولة خطيرة من بن رمضان وتابع غيلان الشعلالي لاعب وسط الترجي كرة ارتدت من الدفاع لكنها ذهبت أعلى المرمى بينما أهدر المهاجم النيجيري كينجسلاي إيدو أخطر فرص أصحاب الأرض في الشوط الثاني من وضع انفراد.

وأبعد الجمل تسديدة المغربي صابر بوقرين من ركلة حرة ببراعة.

وقبل دقيقة واحدة من النهاية عاند الحظ بن رمضان مرة اخرى عندما اصطدمت تسديدته بالقائم.

وأكمل النجم الساحلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبد الرزاق بوعزرة قبل النهاية بدقيقتين لحصوله على الانذار الثاني لكن فريقه قاتل بقوة ليفرض على منافسه المحلي التعادل.

وقال الفرنسي روجيه لومير مدرب النجم الساحلي "دافعنا بشكل جيد وفرضنا التعادل على الترجي وهذا أمر جيد..لم ننتصر ولكن لم نخسر".

وأبدى المدرب الفرنسي المخضرم رضاه بعد التعادل وقال إن فريقه، المتوج باللقب القاري مرة واحدة عام 2007، مطالب بتطوير مستواه.

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