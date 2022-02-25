بعد 18 جولة.. نهضة بركان يحقق أول فوز في الدوري المغربي

المصدر: رويترز

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ضرب نهضة بركان أكثر من عصفور بحجر واحد بعدما فض الشراكة مع ضيفه الجيش الملكي وحقق انتصاره الأول هذا العام بعد تفوقه بصعوبة 2-1 أمس الخميس بالاستاد البلدي ببركان في ختام الجولة 18 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وبفوزه السادس هذا الموسم ارتقى نهضة بركان إلى المركز الرابع رافعا رصيده إلى 28 نقطة.

بينما تجرع الجيش الملكي الهزيمة الخامسة له هذا الموسم والثانية تواليا ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

كان الجيش الملكي الطرف الأفضل في معظم فترات المباراة واقترب لاعبه رضا سليم من افتتاح التسجيل بعد مرور ست دقائق لكن الحارس أمين الوعد أبعد محاولته بصعوبة لركنية.

وبعد هجمة مرتدة سريعة حصل المهاجم الشرقي البحري على ركلة جزاء انبرى لها بنجاح المهاجم الكونجولي شادراك لوكومب في الدقيقة العاشرة ليضع نهضة بركان في المقدمة.

وأتيحت للفريق صاحب الضيافة فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 39 من ركلة حرة نفذها الموريتاني آداما با لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

وعزز المهاجم يوسف الفحلي تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 79 بعد تمريرة في العمق وانفراد بالمرمى.

وقلص الجيش الملكي الفارق قبل ست دقائق من النهاية من ركلة حرة سددها سليم بدقة في الزاوية البعيدة.

وضغط الجيش بحثا عن إدراك التعادل لكن محاولات لاعبيه افتقدت الدقة أمام المرمى.

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