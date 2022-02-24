حسنية أغادير يصعق متصدّر الدوري المغربي في عقر داره ويشعل صراع القمّة

المصدر: رويترز

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حقق حسنية أغادير انتصارا مفاجئا على مضيفه الوداد البيضاوي حامل اللقب ومتصدر دوري المحترفين المغربي لكرة القدم أمس الأربعاء.

وتجمد رصيد الوداد عند 39 نقطة من 18 مباراة في الصدارة متقدما بفارق خمس نقاط عن غريمه التقليدي وملاحقه المباشر الرجاء البيضاوي.

وفي المقابل ابتعد حسنية أغادير عن المركز قبل الأخير وتقدم مركزا واحدا بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة إثر فوزه الخامس في المسابقة والثاني في آخر ثلاث مباريات.

وكان الفريق الزائر الأفضل من البداية ليفتتح التسجيل بعد عشر دقائق عبر المهاجم يوسف مهري الذي هز شباك الحارس عيسى السيودي من وضع انفراد.

وتكرر نفس السيناريو قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول وعن طريق هجمة مرتدة أيضا وتمريرة عرضية من زهير الشاوش للمهاجم السنغالي ماليك سيسي الذي أضاف الهدف الثاني.

وتحسن أداء الوداد في الشوط الثاني، لكن حسنية أغادير أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 75 عبر مهري لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأهدر البديل زهير مترجي فرصة تقليص الفارق للوداد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما رد القائم تسديدته من مدى قريب.

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