ثنائية ميكيسوني في "المقاصة" تصعد بالأهلي لصدارة الدوري المصري

المصدر: رويترز

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أحرز لويس ميكيسوني هدفين متتاليين بالشوط الأول، أحدهما بشكل رائع، ليقود الأهلي للفوز بسهولة 4-صفر على مصر للمقاصة والتقدم إلى صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وتقدم ميكيسوني لاعب موزامبيق بهدف للأهلي بتسديدة بقدمه اليمنى من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 13، ليفتتح سجله مع بطل أفريقيا بعدما تعرض لانتقادات منذ انضمامه في بداية الموسم الجاري.

وقبل مرور دقيقتين، استحوذ ميكيسوني على الكرة ناحية الشمال داخل المنطقة وأطلق تسديدة ساقطة بشكل مميز داخل المرمى.

وقبل الاستراحة بدقيقتين، أرسل محمد مجدي (قفشة) كرة أرضية رائعة إلى حسين الشحات الذي سدد بقوة ليحسم الانتصار.

واختتم البديل الشاب زياد طارق أهداف الأهلي في الدقيقة 87 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

ورد القائم محاولة من المهاجم البديل حسام حسن ليحرم الأهلي من الفوز بعدد أكبر من الأهداف.

وأصبح رصيد الأهلي 22 نقطة من ثماني مباريات، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي خاض العدد ذاته. ويأتي الزمالك ثالثا وله 19 نقطة من تسع مباريات.

وتجمد رصيد مصر للمقاصة عند ثماني نقاط لكنه تراجع إلى المركز 16 ودخل منطقة الهبوط بفارق الأهداف.

وفي وقت سابق، فاز إنبي على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في مباراة بين فريقين في منتصف الجدول.

وسجل النيجيري جون إيبوكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة بتسديدة من مدى قريب بعد كرة عرضية من مروان داوود.

وأصبح رصيد إنبي 13 نقطة وتقدم إلى المركز الثامن وهو نفس رصيد الاتحاد سابع الترتيب بعدما خاض كل منهما عشر مباريات.

وتعادل غزل المحلة مع مضيفه سيراميكا كليوباترا بدون أهداف في مباراة مملة ومتواضعة المستوى.

ورفع سيراميكا رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر متقدما بفارق الأهداف على منافسه الذي يليه في الترتيب.

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