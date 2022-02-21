الهلال يفوز على النصر ويتأهل للمربع الذهبي بكأس خادم الحرمين الشريفين

المصدر: د ب أ

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تأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على غريمه التقليدي النصر 2 /1، اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور الثمانية من المسابقة.

وتقدم النصر في الدقيقة 17 عن طريق البرازيلي تاليسكا، قبل أن يدرك النيجيري أوديون إيجالو التعادل للهلال في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 80 سجل سالم الدوسري هدف الفوز والتأهل للهلال من ضربة جزاء.

وسيواجه الهلال في الدور قبل النهائي، الفائز من مباراة الشباب والأهلي، والتي تقام في وقت لاحق من اليوم الاثنين.





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