الرجاء المغربي يطيح بوفاق سطيف الجزائري في عقر داره بأبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الرجاء البيضاوي المغربي فوزا ثمينا على أرض مضيفه وفاق سطيف الجزائري 1 / صفر، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ورفع الرجاء البيضاوي، والذي فاز في الجولة الأولى على أمازولو الجنوب أفريقي بالنتيجة ذاتها، رصيده إلى ست نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن وفاق سطيف صاحب المركز الثاني.

وسجل محمد زريدة هدف المباراة الوحيد للرجاء في الدقيقة 71.

وفي مباراة أخرى، بنفس المجموعة، فاز أمازولو على حوريا كوناكري الغيني 1 / صفر.

وسجل ميميلا هدف المباراة الوحيد لأمازولو في الدقيقة 31.

وحصد أمازولو أول ثلاث نقاط له في المجموعة الثانية، ليتشارك وصافة الترتيب مع وفاق سطيف، فيما يتذيل حوريا الترتيب بدون رصيد من النقاط بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز