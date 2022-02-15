الوداد يعزّز صدارته للدوري المغربي بفوز على وادي زم

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

عزز فريق الوداد صدارته للدوري المغربي لكرة القدم بفوزه على فريق سريع وادي زم 2 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة عشرة من الدوري المغربي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل الرجاء مع أولمبية خريبكة 2/2.

وسجل أهداف الوداد أيمن الحسوني ومؤيد اللافي في الدقيقتين 67 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الوداد رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه الرجاء، وتوقف رصيد سريع وادي زم عند عشر نقاط في المركز السادس عشر الأخير.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق الرجاء مع مضيفه أولمبيك خريبكة 2/2.

وسجل هدفي أولمبيك خريبكة كابيلو سيكانينج في الدقيقتين 15 و89، فيما سجل هدفي الرجاء محسن متولي في الدقيقة 52 من ركلة جزاء وسفيان بنجديدة في الدقيقة 57.

ورفع الرجاء رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني كما رفع أولمبيك خريبكة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز