الأهلي المصري يستضيف مباريات المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: د ب أ

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وافق النادي الأهلي المصري علي استضافة مباريات فريق المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وذكر الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الأثنين :"انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، وفي إطار الروابط التي تجمع بين دولتي مصر والسودان على مر العصور، لبى النادي الأهلي المصري طلب شقيقه المريخ السوداني بالموافقة على استضافة جميع مباريات المريخ في دوري رابطة الأبطال الأفريقي على ملعبه بالسلام".

على الجانب الأخر، أبدت إدارة المريخ تقديرها لموقف الأهلي وسرعة استجابته لطلب الفريق السوداني، مشيدا بحالة التعاون التي أبداها النادي المصري في ذلك الشأن.

يذكر أن الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، إلى جانب كل من الهلال السوداني ومواطنه المريخ وصن داونز الجنوب أفريقي.



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