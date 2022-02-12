الوداد المغربي يهزم ساغرادا الأنغولي بثلاثية في أبطال أفريقيا

المصدر: رويترز

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فاز الوداد البيضاوي بطل المغرب بثلاثية دون رد على ضيفه ساغرادا إسبرانسا الأنغولي في مستهل مشوارهما بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمس الجمعة.

وتصدر الوداد المجموعة بثلاث نقاط بينما تذيل ساغرادا الترتيب بدون رصيد في انتظار مباراة الزمالك المصري وضيفه بترو أتليتيكو الأنجولي اليوم السبت.

بحث الوداد مبكرا عن افتتاح التسجيل وكان قريبا من تحقيق ذلك بعد مرور ثلاث دقائق لكن تسديدة الكونجولي جي مبينزا من داخل المنطقة لامست القائم الأيسر.

وسجل المدافع أشرف داري هدف التقدم للوداد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد متابعة لركلة حرة من جلال الداودي.

وأضاف لاعب الوسط يحيى جبران الهدف الثاني للوداد في الدقيقة 52 من ركلة جزاء.

وعزز مبينزا تفوق الوداد في الدقيقة 72 بعد تمريرة بينية من أيمن الحسوني.

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