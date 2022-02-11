اتحاد جدة يعزز صدارته للدوري السعودي بفوز على النصر بثلاثية

المصدر: د ب أ

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عزز الاتحاد صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، بعد فوزه على النصر 3 صفر في قمة مباريات الجولة العشرين من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز أبها على الحزم 2 / 1 ، والأهلي على الفتح 1 /..

وسجل أهداف الاتحاد روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء وعبد العزيز البيشي في الدقيقة 31 وعبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 68.

ورفع الاتحاد، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه الشباب، وتوقف رصيد النصر عند 38 نقطة في المركز الثالث.

وهذا هو الفوز الخامس عشر للاتحاد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلهما، فيما أصبحت هذه الخسارة هي السادسة للنصر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والتعادل في اثنتين.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق أبها على ضيفه الحزم 2 / 1.

وتقدم الحزم بهدف سجله أسامة الخلف في الدقيقة التاسعة، قبل أن يسجل أبها هدفين عن طريق فهد الجميعة في الدقيقتين 65 والخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أبها رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز السادس عشر الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز الأهلي على الفتح بهدف نظيف سجله كارلوس إدواردو في الدقيقة 85.

ورفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد الفتح عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

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