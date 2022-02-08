زياش مهاجم تشيلسي يعتزل اللعب دولياً مع المغرب

المصدر: رويترز

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أكد حكيم زياش مهاجم تشيلسي اليوم الثلاثاء إنه ليس لديه خطط للعودة للمنتخب المغربي لكرة القدم حتى في حال التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، مشيرا إلى أنه اعتزل اللعب دوليا للأبد بعد خلاف مع المدرب وحيد خليلهودزيتش

ودخل زياش حربا كلامية مع خليلهودزيتش ، الذي اتهمه بإدعاء الإصابة لتجنب اللعب للمغرب في مباريات ودية في يونيو حزيران منتصف العام الماضي. وينفي اللاعب هذا الاتهام.

وتسبب ذلك في غيابه عن تشكيلة المغرب في نهائيات كأس الأمم الافريقية التي اختتمت في الكاميرون يوم الأحد الماضي، إذ قال وحيد خليلهودزيتش إنه لا ينوي اختيار المهاجم لخوض مباراتي الدور الحاسم والأخير المؤهل لكأس العالم أمام الكونجو الديمقراطية الشهر المقبل.

وقال زياش للصحفيين "لن أعود للمنتخب الوطني. هذا قراري النهائي. أنا أركز على ما أفعله مع النادي. إنه قرار اتخذه ( خليلهودزيتش) ويجب عليك احترامه. بالنسبة لي الأمر واضح ولن أعود للمنتخب الوطني".

ولعب زياش المولود في هولندا لمنتخب الشباب الهولندي، لكنه بدل انتماءه للمغرب في 2015. وخاض 40 مباراة دولية وسجل 17 هدفا.



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