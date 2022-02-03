الاتحاد التونسي لكرة القدم يقرر تأجيل استئناف الدوري الممتاز

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الخميس تأجيل موعد استئناف الدوري الممتاز بعد ضغوط من رؤساء عدد من الأندية بسبب صعوبات مالية.

وأعلن الاتحاد في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه قرر إرجاء موعد الجولة الأولى إياب للدوري إلى موعد سيحدده في وقت لاحق.

وكان موعد مباريات الجولة الأولى إياب مقررا يومي السبت والأحد المقبلين لكن معظم الأندية المنافسة بالدوري طالبت بتأجيلها حتى تسوية أوضاعها المالية.

وتعيش أغلب الأندية في أزمة مالية خانقة وكانت قد طالبت السلطات بجدولة ديونها المستحقة للصناديق الاجتماعية.



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