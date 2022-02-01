صعود المحلة وإنبي إلى قبل نهائي كأس الرابطة المصرية

المصدر: رويترز

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تأهل غزل المحلة وإنبي للدور قبل النهائي من كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم بعد فوزهما على سيراميكا كليوباترا وفاركو على التوالي في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة اليوم الثلاثاء.

وتصدر غزل المحلة المجموعة برصيد 11 نقطة بعد فوزه على ضيفه سيراميكا كليوباترا 2-1، متفوقا بفارق الأهداف عن إنبي أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث والذي فاز أيضا 2-صفر على مضيفه فاركو اليوم.

ومنح هشام عادل هدف التقدم للمحلة في الدقيقة 18 بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء.

وأدرك سيراميكا التعادل في الدقيقة 68 بواسطة تسديدة هائلة من الغاني وينفول كوبينا قبل أن يسجل محمد فتح الله هدف الفوز للمحلة في الدقيقة 82.

وتوقف رصيد سيراميكا عند أربع نقاط في المركز الرابع، متفوقا بفارق الأهداف عن فاركو والزمالك ولكل منهما نفس الرصيد.

وسجل ثنائية إنبي عبد الرحمن عماد في الدقيقة 22 والنيجيري جون إيبوكا في الدقيقة 56.

وجاء تأهل إنبي بفارق هدف وحيد عن الاتحاد السكندري ثاني المجموعة الأولى ولكل منهما 11 نقطة.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، واصل الزمالك نتائجه السيئة وخسر 1-صفر أمام مضيفه طلائع الجيش ليتذيل ترتيب المجموعة بينما يملك طلائع الجيش ست نقاط في المركز الثالث.

وسجل هدف طلائع الجيش النيجيري فيكتوري بنيانجبا الوافد الجديد بضربة رأس في الدقيقة 76.

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