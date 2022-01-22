صلاح في مواجهة ماني من أجل حلم نهائيات كأس العالم

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سيكون على محمد صلاح مواجهة زميله ساديو ماني من أجل بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بعدما أوقعت قرعة الدور الأخير للتصفيات الأفريقية مصر في مواجهة السنغال.

وتأمل الجزائر في استعادة منتخبها بريقه سريعا بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية قبل مواجهة الكاميرون.

وستحصل تونس على فرصة للثأر من مالي بعد الخسارة أمامها 1-صفر في كأس الأمم المقامة حاليا في الكاميرون.

وأوقعت القرعة، التي اقيمت في الكاميرون اليوم السبت، المنتخب المغربي في مواجهة سهلة ضد الكونجو الديمقراطية بينما تلعب غانا ضد نيجيريا.

وتقام مباريات الذهاب في 24 مارس بينما تقام مباريات الإياب بعد ذلك بخمسة أيام.

ومن بين جميع منتخبات التصنيف الأول ستلعب مصر ضد الفريق الوحيد الذي تتفوق عليه في المواجهات المباشرة.

وفازت مصر ست مرات بينما خسرت أربع مرات وتعادلت في مناسبتين.

وجاءت نتيجة آخر مواجهتين لصالح السنغال إذ انتصرت 2-صفر و1-صفر في تصفيات كأس الأمم 2015.

ولعبت مصر ضد السنغال في تصفيات كأس العالم 2002 ورغم تعادلها في السنغال بدون أهداف وفوزها 1-صفر في مصر انتزعت السنغال بطاقة التأهل إلى النهائيات لأول مرة في تاريخها.

وستكون الجزائر بحاجة لنسيان تاريخ مواجهتها ضد الكاميرون إذ لم تنتصر سوى مرة واحدة في تسع مباريات.

وخسرت الجزائر أربع مرات وتعادلت في أربع مناسبات.

وفازت تونس في ست من 12 مباراة أمام مالي وخسرت خمس مرات وتعادلا في مناسبة واحدة.

لكن انتصارات تونس جاءت كلها في مباريات ودية بينما انتصرت مالي أربع مرات في كأس الأمم الأفريقية.

وبالنظر إلى التاريخ ستكون مواجهة المغرب ضد الكونجو الديمقراطية متكافئة إذ شهدت مبارياتهما الثلاث السابقة فوز كل منهما مرة واحدة والتعادل في مباراة كانت الأخيرة بينهما في أكتوبر تشرين الأول 2020.

وستكون نيجيريا في مواجهة صعبة تاريخيا ضد غانا حيث لم تنتصر عليها سوى عشر مرات مقابل 21 خسارة وتعادلا في 18 مباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز