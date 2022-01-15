خطة "فيفا" لإنقاذ الأندية من تبعات كورونا تساعد 80 نادياً فلسطينياً

المصدر: د ب أ

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نجح 80 ناديا فلسطينيا في الاستفادة من الدعم النقدي الموجه من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ضمن خطته لدعم مختلف الأندية من أجل تغطية تكلفة إجراء الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وتطبيق البروتوكول الطبي وتغطية أجور اللاعبين ودعم الكرة النسائية.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الجمعة، أن الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للعبة، فراس أبو هلال، توجه بالشكر إلى الاتحاد الدولي على مبادرته التي جاءت في وقت عصيب عانت خلاله اتحادات كرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن التمويل المالي استخدم في مساعدة الأندية على بدء بطولة العام 2020 / 2021، والتي انطلقت تحت شعار (الصحة أولاً)، في ظل انخفاض العائد الذي تتلقاه الأندية من الرعاة بصورة دراماتيكية أثناء الجائحة.

وفي هذا السياق، وافق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على تقسيم المبالغ المالية المقدمة، فيما بين أندية الدوري الممتاز، بالإضافة إلى تلك الأندية التي تنافس في الدوريات الإقليمية في مختلف المحافظات الفلسطينية.

وعلى صعيد كرة القدم النسائية، أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بأنه قد قام باستخدام المبالغ المالية المقدمة في إنشاء معسكرات تدريبية وتحضيرية لفرق السيدات تحت 20 سنة وتحت 17 سنة، وإعادة بدء منافسات دوري كرة القدم النسائية للأندية التي يتألف قوام الفريق فيها من سبع لاعبات، حيث يتألف هذا الدور من ثمانية أندية بالإضافة إلى دوري كرة القدم النسائية للكبار والذي يتألف من عشرة أندية.

وسيساعد هذا الأمر في تمويل إنشاء دوريين لكرة القدم للصالات تحت 14 سنة وتنظيم ورش عمل للمدربات والإداريات.

يذكر أن خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الرائدة للإغاثة من فيروس كورونا المستجد، والتي وافق عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في شهر يونيو للعام 2020 تضمنت إتاحة وتوفير مبلغ 5ر1 مليار دولار أمريكي لدعم كل الاتحادات الأهلية البالغ عددها 211 اتحاد وستة اتحادات قارية بهدف تقديم المساعدة لهم في تخفيف التأثير المالي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، قام (فيفا) بتقديم منح مالية للاتحادات الأهلية بقيمة بلغت مليون دولار أمريكي تسدد على قسطين ومنحة إضافية قدرها 500 ألف دولار أمريكي مخصصة لكرة القدم النسائية.

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