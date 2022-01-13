موسيماني يشيد بشباب الأهلي بعد التعادل السلبي مع الجونة

المصدر: د ب أ

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أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، أن فريقه واجه غيابات عديدة خلال مواجهة الجونة، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس الرابطة المصرية لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال موسيماني في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن فريقه واجه ‏غيابات بسبب وجود الدوليين مع منتخباتهم في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في ‏الكاميرون، وحالات الإصابة بكورونا التي تعرض لها بعض اللاعبين، وهو ما أتاح الفرصة ‏للناشئين في مباراة اليوم.

وأضاف أنه حضر تدريبات قطاع ‏الناشئين في فترة التوقف تحضيرًا لهذا اليوم، ولمنحهم الثقة و صنع دوافع جديدة للأجيال المقبلة.

وأوضح: "يتم تصعيد الناشئين باستمرار ورغم صعوبة الموقف إلا أننا استفدنا ‏من التجربة، تعاملنا مع الأمر الواقع اليوم في واحدة من المباريات العصيبة، لا سيما أن ‏اللاعبين الذين شاركوا لم يتدربوا مع الفريق الأول سوى أيام قليلة". ‏

وأشاد موسيماني ببعض اللاعبين، في مقدمتهم عبد الرحمن أشرف مانو، الذي اعتبره رجل المباراة، وكذلك محمد ‏مغربي، مشيرا إلى أن الثنائي المذكور قد يخرجان للإعارة للحصول على فرصة المشاركة في المباريات الرسمية.

وأضاف: "لست سعيدًا بالنتيجة، الأهلي يجب أن يفوز دائمًا بأي مجموعة من اللاعبين وكان لدينا فرصة ‏للفوز اليوم، مصطفى شوبير حصل على فرصة المشاركة وأدى بشكل جيد، ودفعت به ‏للحفاظ على الحارس علي لطفي، خاصة أن محمد الشناوي يشارك مع المنتخب في البطولة الأفريقية".‏

وخيم التعادل السلبي على مواجهة الاهلي والجونة، في أولى جولات المجموعة الثانية بكأس الرابطة المصرية والتي تضم أيضا أندية سموحة والمقاولون العرب والبنك الأهلي والإسماعيلي.

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