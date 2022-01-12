إصابة أكرم توفيق مدافع مصر بقطع في الرباط الصليبي للركبة

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء عن إصابة الظهير الأيمن أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي بالركبة خلال الخسارة 1-صفر من نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية أمس الثلاثاء ليغيب عن اللعب لفترة طويلة.

وأصيب لاعب الأهلي (24 عاما)، الذي يجيد أيضا اللعب في خط الوسط، خلال التحام في الدقائق الأولى من المباراة في الكاميرون وتأخر تشخيص الإصابة حتى اليوم لحين الخضوع لأشعة.

ويشكل غياب توفيق ضربة كبيرة لمصر وفريق الأهلي الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل في الإمارات.

كما أضاف الاتحاد المصري في بيان أن الظهير الأيسر الأساسي أحمد فتوح أصيب في عضلات الفخذ الخلفية بعد استبداله بين الشوطين.

وسيغيب فتوح مدافع الزمالك عن المباراة المقبلة على الأقل أمام غينيا بيساو يوم السبت بينما سيتم تحضيره للمباراة التالية بالمجموعة ضد السودان.

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