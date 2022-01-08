الاتحاد يعزّز صدارته للدوري السعودي بثنائية في الفيحاء

المصدر: رويترز

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عزز الاتحاد صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر على ضيفه الفيحاء أمس الجمعة.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 35 نقطة من 15 مباراة متقدما بفارق أربع نقاط عن الشباب ملاحقه المباشر بينما ظل الفيحاء في المركز السابع برصيد 21 نقطة من 16 مباراة.

وسجل عمر هوساوي هدف الاتحاد الأول بضربة رأس قوية في الدقيقة 34 إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها برونو هنريكي.

وعزز البرازيلي رومارينيو تقدم الاتحاد في الدقيقة 67 بهدف رائع عندما استقبل تمريرة طويلة ووضع الكرة مباشرة في المرمى أثناء تقدم الصربي فلاديمير ستويكوفيتش حارس الفيحاء من مرماه.

وهذا الهدف التاسع للمهاجم البرازيلي في الدوري هذا الموسم ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدّافين التي يتصدرها النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الشباب برصيد 11 هدفا.

وسجل الكاميروني لياندر تاوامبا هدفا في الدقيقة 29 وأضاف إياجو دوس سانتوس الهدف الثاني من ضربة رأس في الدقيقة 84 ليقودا التعاون للفوز 2-1 على ضيفه الحزم الذي تقدم عبر المغربي محمد اليعقوبي (موحا) في الدقيقة 27 بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية من فهد العبيد.

وهذا الانتصار الرابع للتعاون في 16 مباراة ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز 11، مقابل 11 نقطة للحزم متذيل الترتيب.

وفي مباراة أخرى، تعادل الباطن سلبيا مع ضيفه الاتفاق ليظل في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة مقابل 18 نقطة للاتفاق في المركز التاسع.

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