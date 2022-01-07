إصابة نجم المنتخب التونسي حنبعل المجبري بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، أمس الخميس، إصابة النجم الصاعد حنبعل المجبري قبل يوم من توجه بعثة تونس للكاميرون للمشاركة في نهائيات كأس أمم افريقيا.

وأفاد الاتحاد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بأن المجبري سيخضع إلى العزل الصحي، على أن يلتحق بالمنتخب التونسي في الكاميرون، مباشرة بعد تماثله للشفاء.

وانضم بذلك المجبري إلى يوسف المساكني المصاب بكورونا.

في المقابل، أعلن الاتحاد شفاء المهاجم سيف الدين الجزيري من إصابته بالفيروس ليكون حاضرا في البعثة الرسمية للمنتخب في رحلته إلى الكاميرون اليوم الجمعة.

وأجرى المنتخب التونسي أمس الخميس آخر حصة تدريبية في تونس شارك فيها عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي.

وتحتضن مدينة ليمبيه مباريات المجموعة السادسة التي تضم منتخبات تونس وموريتانيا ومالي وغامبيا.

وتخوض تونس، التي توجت باللقب العام 2004، أولى مبارياتها في البطولة ضد موريتانيا يوم الأربعاء المقبل.

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