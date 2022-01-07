ضربات الترجيح تمنح الهلال كأس السوبر السعودية على حساب الفيصلي

المصدر: د ب أ

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توج الهلال بلقب كأس السوبر السعودية لكرة القدم، أمس الخميس عقب تغلبه على الفيصلي 4/3 بضربات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل 2 / 2.

وتقدم الفيصلي في الدقيقة 16 عن طريق محمد العمري، قبل أن يضيف زميله رومان أمالفينتو الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 40 سجل سالم الدوسري هدف تقليص الفارق للهلال، قبل أن يدرك زميله ياسر الشهراني التعادل في الدقيقة 53.

وشهدت المباراة طرد جوليو تافاريس لاعب الفيصلي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وبعد نهاية المباراة بالتعادل، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح لتبتسم للهلال الذي فاز بها بنتيجة 4/ 3 بعدما سجل له موسى ماريجا وعبد لله الحمدان وسالم الدوسري وسلمان الفرج و وأضاع ماتيوس بيريرا وبافتيمبي جوميز، فيما سجل للفيصلي جيلرمي وإسماعيل سيلفا وإيجور روسي، و أضاع كل من محمد الصيعري ورافائيل سيلفا ووليد الأحمد.

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