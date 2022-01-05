جمال علام يفوز برئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم

المصدر: د ب أ

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فازت القائمة الأولى برئاسة جمال علام بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التي أجريت اليوم الأربعاء خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية للاتحاد.

وحصلت القائمة على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا شاركوا في العملية الانتخابية .

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في مؤتمر صحفي اليوم أن القائمة الثانية برئاسة محمد إبراهيم حصلت على ستة أصوات فقط بينما استبعد صوت واحد لبطلانه.

وتضم القائمة الفائزة كلا من جمال علام رئيسا وخالد الدرندلي نائبا للرئيس والأعضاء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي.

وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري اجتماعها العادي اليوم برئاسة أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد وحضور كيني جون ماري مندوبا عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) والمستشار محمد عبده صالح رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد.

وجرى خلال الاجتماع الموافقة على محضر اجتماع الجمعية السابق وتقرير النشاط والميزانيات والقوائم المالية، قبل أن تبدأ العملية الانتخابية.

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