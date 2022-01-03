الأهلي في مجموعة قوية بالنسخة الأولى لكأس رابطة الأندية المصرية

المصدر: رويترز

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أسفرت قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم عن وقوع الأهلي في مجموعة قوية تضم الإسماعيلي وسموحة والمقاولون العرب والبنك الأهلي والجونة.

ووزعت أندية الدوري الممتاز على ثلاث مجموعات ترأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز وتتكون كل مجموعة من ستة فرق. وتنطلق البطولة يوم 12 يناير كانون الثاني الجاري.

وضمت المجموعة الأولى بيراميدز والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي ومصر للمقاصة وفيوتشر والشرقية للدخان.

ويتنافس الزمالك حامل لقب الدوري في المجموعة الثالثة مع إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وفاركو.

ويستهل الأهلي بطل افريقيا مشواره في المجموعة الثانية أمام الجونة يوم 13 هذا الشهر وفي اليوم التالي يلعب الزمالك ضد إنبي.

ويتأهل متصدرو المجموعات إلى الدور قبل النهائي بجانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني.

وتقام مباريات دور المجموعات هذا الشهر بدون اللاعبين الدوليين في ظل انشغال منتخب مصر بنهائيات كأس الأمم الافريقية التي تنطلق في الكاميرون الأسبوع المقبل.

وتلعب مباريات الدور قبل النهائي والنهائي في يونيو المقبل في فترة التوقف الدولية.

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