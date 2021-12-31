الاتحاد بطلاً للشتاء في الدوري السعودي والهلال يعود للانتصارات

المصدر: رويترز

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أحرز هارون كمارا هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الاتحاد لفوز مثير 3-2 على مضيفه الباطن ويتوج بطلا للشتاء في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بينما قلب الهلال تأخره بهدفين ليعود للانتصارات بفوزه 3-2 على مضيفه الفيصلي اليوم الجمعة.

وتابع كمارا ضربة رأس من المدافع المصري أحمد حجازي ارتدت من يد حارس الباطن مارتن كامبانيا ليضعها كمارا بالمرمى في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وعزز الاتحاد صدارته للمسابقة بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة من 14 مباراة ليضمن تتويجه بطلا للشتاء بعدما وسع الفارق إلى أربع نقاط مع الشباب ملاحقه المباشر الذي سيخوض مهمة صعبة أمام الأهلي في جدة غدا السبت.

وفي المقابل تجمد رصيد الباطن عند 14 نقطة من 15 مباراة في المركز 14.

وتقدم الباطن بعد خمس دقائق من البداية بضربة رأس من ماوريسيو أنطونيو إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية، وبعدها بثلاث دقائق أدرك عبدالعزيز البيشي التعادل للاتحاد بعد متابعة تمريرة عرضية.

وجعل محمد ناجي مدافع الباطن النتيجة 2-1 للاتحاد عندما سجل بالخطأ في مرماه إثر ضربة رأس من برونو هنريكي ارتطمت في صدر ناجي قبل أن تسكن الشباك في الدقيقة 72.

وأدرك الباطن التعادل عبر تسديدة هائلة لمحمد رايحي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 83.

الهلال يعود للانتصارات

سجل المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميس هدفين في الشوط الثاني ليقود الهلال لانتصاره الأول في آخر خمس مباريات بالدوري بعدما تقدم الفيصلي بهدف رفائيل دا سليفا بعد ست دقائق من البداية عندما تابع تمريرة عرضية من ركلة حرة وضعها في مرمى حارس الهلال عبد الله المعيوف من مدى قريب.

وضاعف الفرنسي رومان أملفيتانو النتيجة بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة قوية من مدى قريب إثر هجمة مرتدة.

لكن جوميس قلص الفارق لحامل اللقب وبطل آسيا من ركلة جزاء في الدقيقة 54 قبل أن يدرك سالم الدوسري التعادل بعدها بخمس دقائق من تسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء.

وأحرز جوميس هدف الفوز في الدقيقة 79 بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من المالي موسى ماريجا.

ورفع الهلال حامل اللقب رصيده إلى 24 نقطة من 14 مباراة في المركز الرابع مقابل 15 نقطة للفيصلي في المركز 12.

وقرر الجهاز الفني للهلال بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم إراحة لاعبيه من التدريبات غدا السبت على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد الأحد.

ومن ناحية أخرى أثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب صالح الشهري إصابته بفيروس كورونا وبالتالي غيابه عن التدريبات والمباريات.

وفي مباراة أخرى، تعادل الفيحاء للمرة الرابعة على التوالي عندما سجل التونسي نعيم السليتي هدف التعادل 1-1 للاتفاق في مرمى الضيوف بعدما وضع مالك عبد المنعم الفيحاء في المقدمة في الدقيقة 33.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، متقدما بأربع نقاط عن الاتفاق الذي تعادل للمرة الخامسة ليحتل المركز التاسع.

وأحرز نوليدج موسونا مهاجم الطائي القادم من زيمبابوي هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود فريقه لفوز ثمين 1-صفر على مضيفه الحزم.

وتوغل موسونا داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليسدد في المرمى من مدى قريب.

وهذا الانتصار الثالث على التوالي للطائي ليتقدم للمركز الثامن برصيد 19 نقطة من 15 مباراة مقابل 11 نقطة للحزم متذيل الترتيب. (تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد الخشاب)

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