ثلاثة لاعبين جدد يلتحقون بقائمة مصر لكأس الأمم الإفريقية

المصدر: د ب أ

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اكتملت قائمة المنتخب المصري المشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، والمقرر انطلاقها في الكاميرون يوم التاسع من يناير المقبل، بعدما أضاف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفريق ثلاثة لاعبين آخرين لصفوف الفريق.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري للعبة عبر موقع "فيسبوك" أن كيروش كان قد ضم قائمة من 25 لاعبا للمشاركة في البطولة، قبل أن يضيف ثلاثة لاعبين آخرين، وهم مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي إلى قائمة الفريق.

كانت القائمة التي أعلنها كيروش في وقت سابق، قد ضمت كلا من: محمد الشناوي ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي ومحمود جاد في حراسة المرمي و أكرم توفيق وعمر كمال واحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأيمن اشرف واحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم ومحمود علاء وعمرو السولية وحمدي فتحي وإمام عاشور وعبدالله السعيد ومحمد النني واحمد سيد زيزو ومهند لاشين وعمر مرموش ومحمد شريف ومصطفي محمد ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي.

يذكر أن المنتخب المصري يتواجد في المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا إلى جانب منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

يشار إلى أن مصر الأكثر فوزا ببطولة أمم أفريقيا حيث توجت باللقب سبع مرات.

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