الأهلي المصري يمدد عقد علي معلول حتى 2024

المصدر: د ب أ

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أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، تمديد عقد التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى عام 2024.

وذكر الحساب الرسمي للأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس أن علي معلول مستمر مع الفريق حتي حزيران/يونيو 2024.

ويذكر أن عقد معلول مع الأهلي المصري ينتهي في صيف العام المقبل ، ولكن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق أتم إجراءات تمديد التعاقد مع اللاعب.

وأبدي معلول سعادته بتمديد عقده، وقال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي :"الحمد لله على تجديد تعاقدي. سعيد للغاية بهذه الخطوة، والمفاوضات كانت بسيطة، ولم أتردد في الموافقة على البقاء داخل النادي، ولكن التوقيع تأجل بسبب ارتباطات الفريق بالفترة الماضية والمشاركة في معسكرات المنتخب التونسي ، وأشكر مسئولي النادي على ثقتهم الكبيرة بي، وأنا سعيد للاستمرار في النادي حتى 2024".

وأوضح:"لم يكن لدي أي طلبات أو شروط على الإطلاق، وبمجرد الاجتماع مع أمير توفيق مدير التعاقدات، أنهينا الاتفاق، لكن تلاحم المباريات والسفر والمعسكرات أدى إلى تأخير التوقيع، وعندما جاء الوقت المناسب وقعت، ولم يكن هناك أي خلافات بخصوص مدة التعاقد أو بنوده، وكما أكدت سابقا أنني كنت أرغب في الاستمرار بالأهلي".

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