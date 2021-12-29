بطولة كأس السوبر الإسباني بالسعودية بشراكة ورعاية نيوم والبحر الأحمر

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الأربعاء، أن شركة "نيوم" ستكون شريكا أساسيا فيما ستكون شركة البحر الأحمر للتطوير راعياً رئيسياً لبطولة كأس السوبر الإسباني والتي ستقام في السعودية للمرة الثانية خلال الفترة من 12وحتى 16 من يناير المقبل.

وكشفت وزارة الرياضة السعودية عن التفاصيل المتعلقة بالرعاية لهذا الحدث عبر حسابها الرسمي على موقع"تويتر" للتواصل الاجتماعي.

ويشارك في هذه النسخة من البطولة أندية ريال مدريد و برشلونةو أتلتيكو مدريدو وأتلتيك بيلباو، حيث تقام البطولة بنظام المربع الذهبي، وستقام مباريات الدور قبل النهائي يومي 12 و13 يناير، على أن تقام المباراة النهائية يوم 16 من الشهر ذاته.

وتنطلق البطولة يوم 12 يناير بمواجهة تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، فيما يواجه أتلتيكو مدريد فريق أتلتيك بلباو في اليوم التالي ، على أن تقام المباراة النهائية يوم 16 من الشهر ذاته.

يُذكر أن المملكة قد استضافت كأس السوبر الإسباني في الفترة ما بين الثامن وحتى 12 يناير عام 2020، في جدة، حيث توج ريال مدريد باللقب بعدما تمكن من الفوز على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ، فيما أقيمت النسخة الماضية في إسبانيا؛ نظراً لظروف فيروس كورونا المستجد، قبل أن تعود مجدداً إلى السعودية.

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