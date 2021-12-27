منتخب السودان يعلن تشكيلة مبدئية لكأس أمم أفريقيا

المصدر: رويترز

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أعلن برهان تية مدرب السودان اليوم الاثنين تشكيلة مبدئية تتألف من 34 لاعبا لخوض معسكر تدريبي استعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة في الكاميرون الشهر المقبل.

وقال الاتحاد السوداني للعبة على تويتر إن الجهاز الفني بقيادة تية الذي حل بدلا من المدرب الفرنسي أوبير فيلود بعد ثلاث هزائم متتالية في كأس العرب اصطحب 34 لاعبا لمعسكر ياوندي قبل أن يختار تشكيلته النهائية لخوض البطولة.

ويلعب السودان في المجموعة الرابعة مع مصر ونيجيريا وغينيا بيساو.

وفيما يلي التشكيلة:

علي عبد الله أبوعشرين - اسحق آدم - محمد المصطفى - صلاح نمر - عمار محمد كنو - محمد كسرى - مصطفى محمد - أمجد إسماعيل - الصادق حسن - محمد شرف الدين - مازن محمدين - علي محمد نور - سليمان حامد أحمد - مؤيد عابدين - مصطفى أحمد سعيد - محمد حسون بابكر - كابتن بشير - عبد الرؤوف يعقوب - جمعة عباس - الشيخ محمد الحسن - محمد الحاج كومي - محمد الرشيد - محمد المنذر قذافي - عوض زايد - ضياء الدين محجوب - سليمان زكريا - والي الدين خضر - مجتبى المرضي - محمد عبد الرحمن - الجزولي نوح - ياسين حامد - مصعب أحمد شريف - محمد عبد الله حسين - شريف عمر عبد الله.

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