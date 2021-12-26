إصابة التونسي فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

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أعلن نادي الدحيل القطري، اليوم الأحد، إصابة التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا.

وذكر النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي :"يفقد الفريق خدمات اللاعب فرجاني ساسي في الفترة القادمة، بعد أن أكد الفحص الطبي الذي أجراه اللاعب قبل الانضمام لتدريبات الفريق، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كأس العرب إصابته بفيروس كورونا".

وتمنت إدارة الدحيل الشفاء العاجل للاعب.

كانت مشاركة ساسي مع منتخب بلاده في كأس العرب انتهت في الثامن عشر من ديسمبر، حيث احتل المنتخب التونسي المركز الثاني بعد خسارته في النهائي أمام المنتخب الجزائري بهدفين نظيفين.

ولم يوجه منذر الكبير مدرب منتخب تونس الدعوة لساسي للمشاركة في المعسكر التحضيري الأول للمنتخب، والذي انطلق مساء اليوم بمشاركة 10 لاعبين استعدادا لكأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون في التاسع من يناير المقبل.

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