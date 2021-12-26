الاتحاد يبتعد بصدارة الدوري السعودي بانتفاضة مذهلة أمام الاتفاق

المصدر: رويترز

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انتفض الاتحاد في آخر 19 دقيقة ليعوض تأخره بهدفين ويفوز 3-2 على ضيفه الاتفاق ويبتعد بصدارة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم الأحد.

وبدا الاتحاد في مأزق بعد تأخره في الشوط الأول بهدفي زياد الصحفي بالخطأ في مرماه وروبن كوايسون.

وقلص البديل هارون كمارا الفارق لصاحب الأرض في الدقيقة 71 وأكمل الاتحاد انتفاضته المذهلة بهدفين في أربع دقائق عبر الصحفي وكمارا.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة من 13 مباراة متقدما بثلاث نقاط على ضمك ثاني الترتيب والذي خاض 14 مباراة وأربع نقاط على الشباب.

واعتقد المدافع المصري أحمد حجازي أنه منح التقدم للاتحاد في الدقيقة 16 لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ومنح الصحفي التقدم للفريق الضيف عندما لم يلحظ ابتعاد زميله الحارس مارسيلو جروهي عن مرماه ليستلم تمريرته لكنه مررها باتجاه المرمى لتستقر في الشباك في الدقيقة 29.

وأهدر عبد الله المالكي فرصة إدراك التعادل للاتحاد بعد تمريرة من رومارينيو إذ سدد خارج مرمى رايس مبولحي من مدى قريب.

وأنقذ جروهي مرماه من هدف آخر من تسديدة كوايسون من داخل منطقة الجزاء لكنه لم يستطع تكرار الأمر أمام تسديدة اللاعب السويدي من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من وليد أزارو ليتأزم موقف الاتحاد.

وضغط الاتحاد بعد الاستراحة وانتظر حتى الدقيقة 71 ليمر فهد المولد من الناحية اليمنى ويرسل تمريرة عرضية حولها كمارا في الشباك.

وعوض الصحفي الخطأ الفادح الذي تسبب في اهتزاز شباكه وقفز أعلى من الحارس مبولحي ليقابل تمريرة برونو هنريكي من ركلة حرة بضربة رأس في الشباك ليدرك التعادل في الدقيقة 82 وذهب للاعتذار لجماهير الاتحاد.

وبعد ثلاث دقائق خطف كمارا الفوز للاتحاد بشق الأنفس ليكمل انتفاضة مذهلة.

ففي البداية أرسل رومارينيو تمريرة عرضية إلى إيجور كورونادو الذي سددها باتجاه المرمى ليبعدها سعيد المولد من على الخط المرمى لتصطدم بكمارا إلى داخل الشباك.

وتوقف رصيد الاتفاق عند 16 نقطة في المركز التاسع.

تألق أبوبكر

صنع فينسن أبوبكر هدفا في الشوط الأول وهز الشباك بعد الاستراحة ليقود النصر للفوز 2-1 على ضيفه الحزم متذيل الترتيب.

وصنع المهاجم الكاميروني الهدف الأول لزميله خالد الغنام في الدقيقة 14 وجعل النتيجة 2-صفر بعد ثماني دقائق من الاستراحة.

وقلص تياجو رودريجيز الفارق للحزم في الدقيقة 57.

وقفز النصر إلى المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة متقدما بنقطتين على الهلال حامل اللقب الذي خاض 13 مباراة.

وكان النصر الطرف الأفضل منذ البداية وانطلق أبوبكر من الناحية اليسرى وراوغ أكثر من لاعب ومرر الكرة إلى الغنام عند خروج حارس الحزم لملاقاته ليضع زميله الكرة في المرمى الخالي.

واعتمد الحزم على الهجمات المرتدة لكنه لم يشكل أي خطورة على مرمى النصر.

وفي بداية الشوط الثاني مرر سامي النجعي كرة إلى أبوبكر الذي استلمها بلمسة بسيطة ليمر من أحد المدافعين ويسدد في شباك داوود السعيد.

وأحيا رودريجيز آمال الحزم بهدف رائع من تمريرة من آولا جون إ فشل دفاع النصر في إبعادها ليسددها اللاعب البرتغالي من فوق وليد عبد الله حارس النصر.

وبقي الحزم في المركز الأخير برصيد 11 نقطة من 14 مباراة إذ استمر غيابه عن الانتصارات للمباراة الثامنة على التوالي.

وأحرز نوليدج موسونا هدفين ليقود الطائي للفوز 3-1 على الفيصلي.

وقفز الطائي بعيدا عن منطقة الهبوط إلى المركز العاشر برصيد 16 نقطة متقدما بنقطة واحدة على ضيفه الذي تراجع للمركز 12 بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

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