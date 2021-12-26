مرتضى منصور يعرب عن آماله في فتح صفحة جديدة مع الأهلي

المصدر: د ب أ

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أعرب المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم عن آماله في فتح صفحة جديدة مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال منصور في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي اليوم الأحد :"إنه يتمنى إغلاق صفحة الخلافات مع محمود الخطيب (رئيس النادي الأهلي) وفتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما".

وأكد أنه يحترم النادي الأهلي كمؤسسة رياضية مصرية تشارك نادي الزمالك العريق في امداد جميع منتخبات مصر باللاعبين في كل الألعاب الرياضية.

جاء هذا بعدما أصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد حكما في القضية رقم 1451 لسنه 2021 جنح اقتصادية ، ببراءة منصور في الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والمدير التنفيذي.

كان الخطيب قام برفع دعوى قضائية ضد مرتضى منصور اتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مقاطع فيديو قام منصور بنشرها عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

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