مدرب اتحاد جدة يطالب بوضع برنامج تأهيلي للمهاجم المغربي حمد الله

المصدر: د ب أ

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طالب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، المعد البدني للفريق بوضع برنامج خاص للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

ووصل حمد الله إلى مدينة جدة أمس السبت بعد تعاقده رسميا مع نادي الاتحاد عقب فسخ تعاقده مع النصر.

ونقلت صحيفة "الرياضية" اليوم الأحد عن مصادر خاصة قولها "إن الروماني ناتشو مارتينيز، سيتولى مهمة تجهيز حمد الله، إلى جانب الإسباني إيفان دياز، مساعد المعد البدني، بهدف قياس اللياقة البدنية له".

وتعاقد الاتحاد مع عبدالرزاق حمدالله، لمدة عام ونصف العام، بعد أن فسخ عقده مع النصر.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة.

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