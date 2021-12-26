تونس تجدد الثقة في "الكبير" مدرباً لـ "نسور قرطاج"

المصدر: د ب أ

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الاتحاد التونسي يعلن استمرار المدرب المنذر الكبير في قيادة نسور قرطاج

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أمس السبت استمرار المدرب منذر الكبير في قيادة المنتخب الأول والملقب بـ "نسور قرطاج" استعدادا لنهائيات كأس أمم أفريقيا.

وقال الاتحاد في بيان نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه لا صحة للأخبار التي يقع ترويجها والمتعلقة بتغيير المدرب الوطني منذر الكبير، والذي يواصل عمله بشكل طبيعي تحضيرا للمشاركة في البطولة الأفريقية.

وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن إمكانية التخلي عن الكبير عقب مشاركة المنتخب في كأس العرب في العاصمة القطرية الدوحة وفشله في إحراز اللقب في المباراة النهائية أمام المنتخب الجزائري بهزيمته صفر / 2.

وأوضح الاتحاد في بيانه: "لا توجد أية نية للقيام بتغييره، راجيين من الجميع الابتعاد عن بث الإشاعات أو الانسياق خلفها".

وتلعب تونس بطلة إفريقيا العام 2004، في النهائيات المقررة في الكاميرون بين التاسع من يناير والسادس من فبراير، في المجموعة السادسة بجانب منتخبات موريتانيا ومالي وجامبيا.

وتعد تلك المشاركة رقم 15 على التوالي (رقم قياسي) لتونس في النهائيات والعشرين في سجلها.

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