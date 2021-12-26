الزمالك يسحق المحلة ويتصدّر الدوري المصري

المصدر: رويترز

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أحرز الزمالك هدفين سريعين في كل شوط ليقفز حامل اللقب إلى صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد تغلبه 4-صفر على ضيفه غزل المحلة أمس السبت.

وافتتح مصطفى فتحي أهداف الزمالك في الدقيقة 36 وبعد ذلك بدقيقتين أضاف أشرف بن شرقي الهدف الثاني.

وجعل محمد أوناجم النتيجة 3-صفر في الدقيقة 71 وبعد ثلاث دقائق اختتم مواطنه المغربي بن شرقي الرباعية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة من ثماني مباريات متقدما بنقطة واحدة على الأهلي الذي لعب ست مباريات.

وتوقف رصيد المحلة عند عشر نقاط في المركز العاشر.

ومنح فتحي التقدم للزمالك عندما تابع كرة مرتدة من العارضة بعد ضربة رأس من زميله محمود علاء.

وكاد فتحي أن يضيف الهدف الثاني من وضع انفراد لكنه سدد كرة أبعدها الحارس لترتد من القائم إلى بن شرقي الذي سددها مباشرة في الشباك.

وسدد أوناجم كرة اصطدمت بالعارضة إلى داخل المرمى ثم اختتم بن شرقي الرباعية بعد خطأ من معاذ الحناوي مدافع المحلة.

خطأ إكرامي

ارتكب الحارس شريف إكرامي خطأ في بداية الشوط الثاني ليكتفي فريقه بيراميدز بالتعادل 1-1 مع إنبي.

وتقدم بيراميدز عن طريق محمود وادي في الدقيقة 42 لكن زميله إكرامي أهدى إنبي هدف التعادل بعد أربع دقائق من الاستراحة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 17 نقطة من سبع مباريات في المركز الثالث.

وكاد بيراميدز أن يتقدم بعد ثماني دقائق من البداية لكن تسديدة إيريك تراوري ارتدت من القائم الأيسر.

ومنح الفلسطيني وادي التقدم لبيراميدز بعد تمريرة عرضية من تراوري ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم متساويا مع أربعة لاعبين آخرين في صدارة قائمة هدافي الدوري.

وفي بداية الشوط الثاني أرسل محمود داوود ركلة ركنية سقطت من يد الحارس إكرامي ليضعها أحمد يحيى في المرمى.

وضغط بيراميدز وسدد رمضان صبحي كرة ارتدت من القائم قبل 12 دقيقة من النهاية.

وكاد محمود جاد حارس إنبي أن يهدي الفوز لبيراميدز في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما خرج من مرماه لإبعاد كرة لكنها وصلت إلى إبراهيم عادل الذي أطاح بها خارج المرمى الخالي.

وأحرز عبد الحليم محمود هدفا بعد 13 دقيقة ليفوز سموحة 1-صفر على طلائع الجيش الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد محمد ناصف في الدقيقة 66.

ورفع سموحة رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس فيما بقي الجيش في المركز 16 في منطقة الهبوط بخمس نقاط.

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