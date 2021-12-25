إصابة الشيخاوي لاعب النجم الساحلي بقطع في الرباط الصليبي

المصدر: رويترز

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قال النجم الساحلي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إن صانع لعبه ياسين الشيخاوي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة وسيخضع لجراحة.

وأضاف النجم الساحلي في بيان أن اللاعب خضع لفحوص بعد العودة من المشاركة مع منتخب تونس في بطولة كأس العرب في قطر أكدت إصابته في الرباط الصليبي وضرورة خضوعه لجراحة وفترة إعادة تأهيل مكثفة.

واستدعي اللاعب المخضرم (35 عاما) بعد غياب طويل للمشاركة مع منتخب تونس في كأس العرب وشارك بديلا في أول مباراة ضد موريتانيا قبل أن يغيب عن باقي المشوار للإصابة.

وخسرت تونس نهائي كأس العرب أمام الجزائر 2-صفر في الوقت الإضافي في تجربة قوية استعدادا لكأس الأمم الافريقية التي تنطلق في الكاميرون الشهر المقبل.

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