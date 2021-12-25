شباب بلوزداد يحسم قمّة الدوري الجزائري وينفرد بالصدارة

المصدر: رويترز

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سجل شعيب كداد هدف المباراة الوحيد قبل الاستراحة ليقود شباب بلوزداد حامل اللقب للفوز على مضيفه اتحاد بسكرة 1-صفر وينفرد بصدارة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم أمس الجمعة.

ورفع شباب بلوزداد رصيده إلى 20 نقطة من تسع مباريات في الصدارة بفارق أربع نقاط عن اتحاد بسكرة الذي لعب ثماني مباريات.

وحسم وفاق سطيف قمة الشرق أمام شباب قسنطينة بهدف دون رد سجله زوبير مطراني في الدقيقة 24.

ورفع الوفاق رصيده إلى 16 نقطة من تسع مباريات ليتساوى مع شبيبة الساورة واتحاد بسكرة في وصافة الترتيب بينما استمر شباب قسنطينة برصيد 14 نقطة من ثماني مباريات في المركز السابع.

وواصل اتحاد العاصمة النتائج المخيبة وتعادل على أرضه سلبا أمام مولودية وهران وفاز شبيبة القبائل على سريع غليزان بثلاثية دون رد.

ورفع شبيبة القبائل رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر بينما تجمد رصيد سريع غليزان عند ست نقاط في المركز 16.

وفاز شبيبة الساورة على نجم مقرة بهدف دون رد سجله بلعيد حميدي في الدقيقة 13.

ورفع شبيبة الساورة رصيده إلى 16 نقطة بينما استمر نجم مقرة في ذيل الترتيب برصيد أربع نقاط.

وسحق مولودية الجزائر منافسه نصر حسين داي 4-1 ليتقدم للمركز السادس.

سجل للمولودية عبد النور بلخير وسامي فريوي وحسين العرفي بالخطأ في مرماه وعبد الحق عبد الحفيظ في الدقائق 25 و32 و82 و90.

بينما سجل هدف نصر حسين داي الوحيد مروان بن سالم من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

ورفع المولودية رصيده إلى 15 نقطة وله مباراة مؤجلة بينما تجمد رصيد نصر حسين داي عند عشر نقاط في المركز 11.

وانتهت مباراة أمل الأربعاء ووداد تلمسان بالتعادل السلبي بينما تغلب هلال شلغوم العيد على جمعية الشلف بهدف وحيد سجله أحمد خالدي قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

ورفع هلال شلغوم العيد رصيده إلى سبع نقاط في المركز 13 بينما تجمد رصيد جمعية الشلف عند ست نقاط في المركز 15.

وعاد نادي بارادو بانتصار ثمين من المدية أمام الأولمبي بهدف دون رد سجله يسري بوزوق في الدقيقة 81.

ورفع نادي بارادو رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس وله ثلاث مباريات مؤجلة بينما تجمد رصيد أولمبي المدية عند 14 نقطة في المركز الثامن.

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