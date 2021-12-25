الاتحاد يلحق أول هزيمة بـ "البورسعيدي" هذا الموسم بالدوري المصري

المصدر: رويترز

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تعرض المصري البورسعيدي لأول خسارة هذا الموسم 1-صفر أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أمس الجمعة.

وحقق الاتحاد بقيادة المدرب حسام حسن أول انتصار خلال أربع مباريات بالدوري وجاء على حساب فريقه السابق.

سجل الأنغولي مابولو هدف اللقاء الوحيد بتسديدة أمام المرمى الخالي مستغلا تمريرة الغاني ساليفو مورو بعد مجهود فردي رائع في بداية الشوط الثاني.

وتوقف رصيد فريق المدرب التونسي معين الشعباني عند 13 نقطة من ثماني مباريات بالمركز الرابع بفارق خمس نقاط عن الأهلي المتصدر ومتقدما بنقطة واحدة عن الاتحاد سادس الترتيب.

وكان من الممكن أن يتقدم المصري قبل نهاية الشوط الأول حين احتسب الحكم ركلة جزاء لمحمد عنتر لكن نظام حكم الفيديو المساعد ألغى القرار.

وتصدى عصام ثروت حارس المصري ببراعة لفرصة الهدف الثاني حين منع تسديدة رائعة لمحمد عادل (ميسي) بعد مراوغة الدفاع في الدقائق الأخيرة.

وتقدم فاركو الصاعد للأضواء للمركز الخامس بفوزه 3-صفر على الشرقية للدخان متذيل الترتيب بعد صحوة متأخرة.

جاءت الأهداف في الشوط الثاني وبدأها أحمد شريف في الدقيقة 58 ثم أضاف علي بهيج وإسلام جمال هدفين قبل النهاية.

ورفع فاركو رصيده إلى 12 نقطة بينما يبقى الشرقية للدخان في المركز الأخير بنقطة واحدة بعد سبع هزائم في ثماني مباريات.

وحول سيراميكا كليوباترا تأخره 2-صفر إلى تعادل 2-2 بعد أن أكمل المقاولون العرب اللقاء بعشرة لاعبين قبل نهاية الشوط الأول.

ونجح سيراميكا في تعويض تأخره مجددا بعد أن فعل ذلك في الجولة السابقة أمام الاتحاد السكندري حين كان متأخرا 4-2 لكنه تعادل 4-4 في النهاية.

منح مهاجم موريتانيا مامادو نياس التقدم للمقاولون بهدفين متتاليين في غضون ثلاث دقائق.

وتضرر المقاولون من طرد مدافعه محمد سمير لمنع فرصة انفراد بالحارس في الدقيقة 42.

وسرعان ما استغل سيراميكا النقص العددي وقلص شادي حسين الفارق بتسديدة أمام المرمى الخالي في اللحظات الأخيرة قبل الاستراحة وأدرك باسم مرسي التعادل من ضربة رأس متقنة قبل 16 دقيقة على النهاية.

ويملك سيراميكا عشر نقاط في المركز التاسع مقابل ست نقاط للمقاولون في المركز 15 على حافة منطقة الهبوط.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز والزمالك حامل اللقب الذي لعب مباراة أكثر منهما.

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