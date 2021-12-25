الوداد يستعيد نغمة الانتصارات ويعزّز صدارته للدوري المغربي

المصدر: رويترز

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استعاد الوداد حامل اللقب نغمة الانتصارات بالفوز 3-2 على ضيفه المتعثر مولودية وجدة أمس الجمعة ليعزز صدارته لدوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وبفوزه الثالث في آخر أربع مباريات رفع الوداد رصيده إلى 35 نقطة من 14 مباراة موسعا الفارق من جديد إلى ثماني نقاط مع جاره الرجاء الذي سيواجه الجيش الملكي يوم الاثنين، حيث لا يزال في الحجر الصحي منذ عودته من قطر بعد خوض كأس السوبر الأفريقية أمام الأهلي المصري.

في المقابل تجرع مولودية وجدة الهزيمة الثالثة تواليا ليظل في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد عشر نقاط.

وضع صلاح الدين بنيشو الوداد في المقدمة في الدقيقة 23.

وأدرك مولودية وجدة التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 27 نفذها بنجاح المهاجم يوسف أنور.

وأعاد المهاجم جي مبينزا التقدم للوداد بعد دقيقتين من وضع انفراد لينتهي الشوط الأول بتقدم صاحب الضيافة 2-1.

وسجل الوداد الهدف الثالث بعد عشر دقائق من بداية الشوط الثاني من ركلة حرة للظهير جلال الداودي ومتابعة من المدافع أشرف داري.

وقلص الفريق الزائر الفارق في الدقيقة 78 بتسديدة من داخل المنطقة للبديل المهدي البطاش في الزاوية البعيدة.

وضغط مولودية وجدة في آخر الدقائق من أجل العودة في النتيجة لكن لاعبيه افتقدوا التركيز أمام المرمى.

وفي مباراة أقيمت لاحقا باستاد البشير بالمحمدية تعادل شباب المحمدية بهدف لمثله أمام ضيفه نهضة بركان.

وسيطر صاحب الضيافة على الشوط الأول وتناوب لاعبوه إهدار الفرص مع تألق الحارس حمزة الحمياني.

وتقدم نهضة بركان بهدف مع الدقيقة الأولى للشوط الثاني بعد تمريرة في العمق استغلها المهاجم يوسف الفحلي بعد تفوقه على آخر مدافع.

وأدرك شباب المحمدية التعادل في الدقيقة 79 عن طريق أسامة المليوي.

ورفع شباب المحمدية رصيده إلى 18 نقطة بعد تعادله للمرة السادسة هذا الموسم ليحتل المركز الثامن بينما تعادل نهضة بركان للمرة الثامنة وهو رقم قياسي ليظل خامسا برصيد 20 نقطة.

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