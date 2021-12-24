تشكيلة مبدئية لتونس من 18 لاعباً لكأس الأمم الافريقية

المصدر: رويترز

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استدعى منذر الكبير؛ مدرب تونس، 18 لاعبا خاض معظمهم نهائي كأس العرب هذا الشهر، ضمن قائمة مبدئية للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم في الكاميرون الشهر المقبل.

وتنافس تونس، التي توجت باللقب القاري مرة واحدة في 2004، في المجموعة السادسة مع مالي وموريتانيا وغامبيا.

وخسرت تونس نهائي كأس العرب أمام الجزائر في الوقت الإضافي في قطر في تجربة قوية لكأس الأمم إذ اعتمدت على تشكيلة معظمها من المحليين والمحترفين بأندية عربية.

وسيعلن الكبير التشكيلة النهائية يوم 30 ديسمبر الجاري.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: فاروق بن مصطفى (الترجي) أيمن دحمان (الصفاقسي) البشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري) علي الجمل (النجم الساحلي).

مدافعون: محمد دراجر (نوتنجهام فورست الإنجليزي) وجدي كشريدة (سالرنيتانا الإيطالي) حمزة المثلوثي (الزمالك المصري) بلال العيفة (الافريقي) منتصر الطالبي (روبن كازان الروسي) علي معلول (الأهلي المصري) علي العابدي (كاين الفرنسي) محمد أمين بن حميدة (الترجي).

لاعبو الوسط: عيسى بلال العيدوني (فولونتاري الروماني) محمد علي بن رمضان وغيلان الشعلالي (الترجي) حمزة رفيع (ستاندار لييج البلجيكي) عصام الجبالي (أودنسه الدنمركي).

مهاجم: سيف الدين الجزيري (الزمالك المصري).

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