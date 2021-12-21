الأهلي المصري يتدعم بـ 6 لاعبين جدد لمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الأفريقي

المصدر: د ب أ

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، إنه تم قيد ستة لاعبين في قائمة الفريق الإفريقية قبل مواجهة فريق الرجاء المغربي في مباراة كأس السوبر الإفريقي، والمقرر لها غدا الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه أمس الاثنين إنه تم قيد كل من: بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وأحمد عبد القادر وكريم فؤاد وعمار حمدي، مؤكدا جاهزية جميع العناصر لمواجهة الرجاء.

وأوضح أن الأهلي يستعد بقوة للمباراة بعد انتظام اللاعبين الدوليين، وتعافي الجميع من الإصابات خاصة أحمد عبد القادر وأيمن أشرف، وشدد أن المباراة ستكون قوية أمام فريق محترم ولديه تاريخ مميز وحصل على لقب الكونفدرالية، وهو ما يجعل الجهاز الفني يهتم بكل التفاصيل لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب.

وقال إن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الأهلي بداية الموسم تم قيدها إلى جانب العائدين من الإعارة، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات عديدة ويمثل إضافة قوية للفريق.

وأضاف عبد الحفيظ أن رئيس النادي محمود الخطيب حرص على توجيه رسالة مهمة للاعبين أكد خلالها ضرورة الالتزام والتركيز من أجل تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.

وشدد مدير الكرة على أن الفريق يسعى للفوز بكل البطولات، ويهمه تحقيق الأرقام القياسية، وكذلك السعي نحو استعادة لقب النادي الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية في العالم، ولكن في الوقت ذاته يتم التعامل مع كل مرحلة بشكل مستقل.



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