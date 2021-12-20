هدف هنريكي المتأخر يكمل انتفاضة الاتحاد أمام الفتح في كأس ملك السعودية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

هز برونو هنريكي الشباك في الوقت بدل الضائع ليكمل انتفاضة الاتحاد بالفوز 3-2 على الفتح والتأهل إلى دور الثمانية بكأس ملك السعودية لكرة القدم اليوم الاثنين.

وبدا الاتحاد في موقف صعب عندما هز المغربي مراد باتنا الشباك مرتين في غضون خمس دقائق ليمنح التقدم للفتح 2-صفر بحلول الدقيقة 22.

وقلص البرازيلي رومارينيو الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 38 ثم أدرك التعادل قبل ربع ساعة من النهاية.

وفي الوقت الذي بدا أن التعادل يسيطر على المباراة حسم هنريكي فوز الاتحاد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأكمل الفتح الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين عقب طرد كريستيان كويفا.

وافتتح باتنا التسجيل من ركلة حرة رائعة وبعد خمس دقائق سدد كرة مباشرة مذهلة في المرمى بعد ركلة ركنية من كويفا وسط ذهول لاعبي الاتحاد.

وأحيا رومارينيو آمال الاتحاد عندما قلص الفارق من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وقفز رومارينيو أعلى من الجميع ليحول تمريرة عبد الرحمن العبود العرضية داخل المرمى بضربة رأس.

وكاد المهاجم البرازيلي أن يكرر الأمر لكن الحارس مكسيم كوفال أبعد الكرة لترتد إلى رومارينيو الذي لعبها بضربة رأس غير أن الدفاع أبعدها من على خط المرمى لتذهب إلى هنريكي الذي حسم تأهل الاتحاد.

وفي وقت سابق من اليوم، هز فابيو آبرو الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليفوز الباطن 1-صفر على الحزم ويتأهل إلى دور الثمانية.

ويلعب الهلال ضد الرائد في وقت لاحق من اليوم.

وكان الشباب تأهل إلى دور الثمانية أمس الأحد بانتصاره الكبير 5-صفر على ضمك.

وتُستكمل مباريات دور الستة عشر غدا الثلاثاء حيث يلعب الأهلي ضد الفيصلي حامل اللقب.

ويلعب التعاون ضد الطائي والنصر ضد الاتفاق والفيحاء ضد أبها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز